Londra, la stazione metropolitana di Earl's Court evacuata e riaperta: una persona investita sui binari

Giovedì 11 Ottobre 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 12:42

Laè stataa causa di un'emergenza. Sul posto è arrivata una eliambulanza.I vigili del fuoco di Londra hanno confermato di aver inviato due autopompe e un'unità di soccorso antincendio sulla scena. Una portavoce ha detto: "Siamo stati chiamati alle 8.51(ora locale) per soccorrere una persona sui binari. Sul posto ci sono due unità dei vigili del fuoco e un'unità di soccorso antincendio". Non è stata necessaria alcuna azione da parte dei vigili del fuoco, ha aggiunto, e l'operazione si è fermata alle 9.15 del mattino.La polizia dei trasporti britannica ha detto che la stazione era stata chiusa per soccorrere una persona sui binari.Un portavoce ha detto: "Gli agenti hanno partecipato insieme ai colleghi del London Ambulance Service, e la persona è stata portata in un luogo sicuro". La stazione ha riaperto intorno alle 9.25 (10.25 in Italia).