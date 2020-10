Londra, edificio crolla dopo un'esplosione nella zona ovest: cinque persone salvate

Cinque persone, tra cui un bambino, sono state salvate da un edificio che è crollato a seguito di una sospetta esplosione di gas. Le riprese video hanno mostrato il salvataggio dei vigili del fuoco di un sopravvissuto intrappolato al piano superiore. Si pensa che l'esplosione sia avvenuta intorno alle 6.20 di questa mattina a Ealing, a ovest di Londra. Altre 16 persone, tra cui due bambini, sono fuggite dagli edifici circostanti.

La polizia metropolitana ha esortato le persone a stare alla larga dall'area con i soccorritori schierati a protezione della zona. I vigili del fuoco di Londra hanno confermato che circa 40 pompieri di tutta Londra ovest sono sulla scena in King Street.



Il proprietario del Dr Phone, un negozio danneggiato dall'esplosione, ha detto di essere rimasto "scioccato" quando un vicino lo ha chiamato per raccontargli l'accaduto. All'Evening Standard ha dichiarato: «È un vero disastro. Non so se qualcuno sia stato ferito. Ieri sera ho chiuso a chiave il mio negozio come al solito e non pensavo che ci fosse qualcosa che non andava. Poi ho ricevuto una telefonata da un vicino che mi ha detto che il mio negozio era completamente distrutto».

Ultimo aggiornamento: 15:29

