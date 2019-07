Londra, fa un video-selfie e filma la borseggiatrice che deruba l'amica

Lunedì 1 Luglio 2019, 15:33

Una donna di origine thailandese ha filmato suo malgrado il momento in cui una borseggiatrice ha rubato il portafoglio dell'amica, mentre camminavano per le strade di Londra.Nina Spencer ha immortalato con il bastone per i selfie un gruppo di tre borseggiatori che hanno sottratto il portafoglio all'amica Toi, che al momento del furto aveva con sè oltre alle carte di credito anche circa 500 dollari, quasi 440 euro, come si può vedere dalle immagini di un video pubblicato dal Daily Mail.Nella registrazione si possono notare entrambe le donne mentre camminano lungo una strada della capitale britannica. A un certo punto, al momento di attraversare un passaggio pedonale, si avvicinano a loro una giovane donna iniseme a due complici, che le sottraggono il portafoglio, per poi allontanarsi lentamente per non destare sospetti. Poco dopo la vittima del furto si è resa conto di quanto le è accaduto.Dopo aver esaminato le immagini del video ripreso con il bastone da selfie, le due malcapitate, Nina e Toi hanno inteso di essere state vittime del piccolo furto e hanno deciso di denunciare il tutto alla polizia, che al momento sta indagando sui fatti. «Siamo sicure che non riusciremo a recuperare i soldi [...] tuttavia vogliamo essere utili e mostrare alla polizia cosa sta accadendo in città» ha riferito Nina Spencer, che da anni vive in Gran Bretagna.Secondo i media britannici, il numero di piccoli furti nella metropolitana di Londra è aumentato di oltre l'80% negli ultimi tre anni. Solo l'anno scorso ci sono stati denunciati più di 6.800 furto nella capitale britannica.