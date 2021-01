Londra, mega party clandestino in barca: fermate 70 persone, multa di 800 sterline a testa

Oltre 70 persone sono state segnalate per aver partecipato a una festa in barca a Ealing, a West London, nell'area ovest della capitale inglese, e ora rischiano una multa di 800 sterline a testa. La Met Police è stata chiamata a Volt Avenue poco dopo le 23 di sabato 30 gennaio in seguito alla segnalazione un grande party clandestino su una barca ormeggiata sulle rive del Tamigi.

Il gruppo ha iniziato a fuggire e tra loro un totale di 72 persone sono state identificate. Fermato anche l'organizzatore a cui verrà inflitta una multa di 10mila sterline. L'ispettore capo detective della polizia metropolitana Thomas Bowen ha dichiarato che «questa è stata una palese violazione delle regole del coronavirus che sono in vigore per salvare vite umane e proteggere l'enorme pressione sul sistema sanitario nazionale».

«Tutte le persone che hanno partecipato a questo evento - ha aggiunto Bowen - che sembra essere stato organizzato tramite i social media, sono state giustamente segnalate per essere multate. Il Met continuerà a chiudere eventi come questo che rischiano di diffondere un virus che ha già causato la morte di oltre centomila persone in questo paese».

