Londra, finisce il lockdown e scattano gli assembramenti: la folla senza mascherina in centro da Harrods

Le immagini di centinaia di persone ammassate davanti al centro commerciale per gli acquisti pre-natalizi a Londra e in piena pandemia da coronavirus stanno facendo il giro del web. Assembramenti che è possibile vedere anche in Italia e nel resto del mondo, ma che fanno ancora più impressione perché molte delle persone nella folla non indossano le mascherine, strumenti indispensabili per prevenire il contagio.

Le foto che sono finite su Twitter sono state scattate in centro a Londra, all'esterno del noto grande magazzino di Harrods. L'intervento della polizia che ha cercato di disperdere la folla, non è servito a molto, dato che le persone hanno continuato ad assembrarsi nel tentativo di entrare.

Pubs are not the problem, this was Oxford street and Harrods yesterday pic.twitter.com/KL67IJuVUv — ❁Jess Power❁ (@jess0caa) December 6, 2020

Stessa storia per altre vie del centro, dove in molti si sono radunati per riempire le vie dello shopping e ammirare gli addobbi natalizi. A Soho per la fine del secondo lockdown nazionale non si vedono molte mascherine né il raccomandato distanziamento sociale.

