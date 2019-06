Londra, incendio in un palazzo a Barking: 100 pompieri all'opera, nessun ferito

Terrore a Londra dove, nella zona di Barking sono state mobilitate 15 autopompe. Un centinaio di vigili del fuoco sono al lavoro nell'area est di Londra per domare un violento incendio in un edificio di sei piani, completamente avvolto dalle fiamme. Lo rende noto Sky News. Al momento non si hanno notizie di vittime.​

my heart is absolutely shattered on seeing the fire in barking riverside - despite the residents complaining on the use of wood on the flats being dangerous and now there’s a family including children who weren’t fortunate to escape @LQHomesMatter @BBCBreaking pic.twitter.com/esdcRuVi6i — amara (@amarasmh) 9 giugno 2019

L'allarme è scattato intorno alle 16.30 italiane. L'edificio in fiamme, che è un condominio, è avvolto dal fuoco dal pianterreno al sesto piano, hanno riferito i pompieri, spiegando che le cause non sono ancora note. L'Ambulance Service ha spiegato di essere «in attesa» ma «non ci sono segnalazioni di feriti al momento». Lo stesso ha confermato Scotland Yard. I residenti degli edifici vicini sono stati evacuati e le strade intorno sono state chiuse.

Domenica 9 Giugno 2019, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'incendio ha velocemente riportato alla mente dei londinesi il rogo delladel 2017, in cui morirono due ragazzi italiani per un totale di 72 morti. Al momento non sono note le cause e non sono stati registrati morti.