Un violento incendio ha distrutto durante la notte una fabbrica di vernici a Hendon, un quartiere nord di Londra: le fiamme, sono divampate ieri sera verso le 21:20 (le 22:20 in Italia) e sono state domate poco dopo la mezzanotte. Testimoni hanno parlato di palle di fuoco sparate nel cielo dal violento incendio. Si teme una nube tossica. Sul posto sono intervenuti un centinaio di vigili del fuoco con 15 camion, riportano i media britannici. Non ci sono feriti o vittime e non si conoscono ancora le cause del disastro.

Martedì 9 Gennaio 2018, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 09:38

