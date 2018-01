«Tornatene nella giungla», insulti razzisti a un italiano in metro a Londra: le immagini

Giovedì 18 Gennaio 2018, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 19:55

"Tornatene nella, tornatene nel tuo fottuto Paese, qui nel mio faccio quello che mi pare". Lite in metro ache sfocia in unda parte di un passeggero britannico nei confronti di un uomoLa vittima degli insulti in principio risponde a parole, poi riesce comunque a mantenere la calma, non reagisce e poco dopo si alza e si sposta nel vagone lasciando il responsabile a leggere il suo giornale.Le immagini sono state riprese dal compagno di viaggio Chris Zverblis che ha pubblicato il video suraggiungendo oltre 1 milione di visualizzazioni.