Dimissioni improvvise, nella tarda serata di domenica, del ministro britannico incaricato delle trattative della Brexit David Davis che ha spiegato in un lettera pubblicata dalla Bbc le ragioni della sua decisione contro la linea scelta dalla Premier Theresa May nel corso di un consiglio dei ministri venerdì scorso. Davis non ha apprezzato la nuova strategia 'soft' imposta dalla May venerdì scorso per sbloccare la trattativa con Bruxelles. La nuova strategia della May prevede nuove intese doganali con la Ue e un'apertura all'ipotesi di un'area di libero scambio con regole comuni almeno per i beni industriali e per l'agricoltura.

Lunedì 9 Luglio 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 09:43

