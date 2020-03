Coronavirus, morto a Londra un ragazzo di tredici anni: non soffriva di altre patologie

Ultimo aggiornamento: 22:25

Undopo essere. Lo ha reso noto il King's College Hospital, spiegando che la. Si tratta della vittima, afferma la Bbc. «Sfortunatamente, un ragazzo di tredici anni risultato positivo al Covid-19 è morto. La nostra vicinanza e le nostre condoglianze vanno alla famiglia», ha detto un portavoce dell'ospedale. «e non verranno rilasciati altri commenti», ha aggiunto.Secondo quanto riferito dal Guardian, il tredicenne morto per il Covid-19 si chiamavae viveva a Brixton, a sud di Londra. Un amico di famiglia, Mark Stephenson, ha spiegato che la madre e i parenti sono in attesa dei risultati dell'autopsia.«Ismail ha iniziato a mostrare sintomi e ad avere difficoltà a respirare, quando è arrivato al King's College hospital. È stato attaccato a un respiratore e gli è stato indotto il coma. Ma sfortunatamente è morto. A quanto sappiamo non soffriva di altre patologie. Siamo devastati», si legge in un comunicato della famiglia.