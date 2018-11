Venerdì 2 Novembre 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 20:51

Undopo essere stato accoltellato fuori dalla. La polizia è stata chiamata poco prima delle 17, la vittima è stata portata in ospedale ma è morta meno di un'ora dopo. Scotland Yard ha dichiarato che al momento nessuno è stato arrestato.La polizia metropolitana di Londra ha ricostruito i fatti. «Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso, colpito da un'arma da taglio, è stato portato in un ospedale del sud di Londra dove la sua vita è stata dichiarata morta alle 17:23. L'identificazione formale del corpo non è ancora avvenuta, motivo per cui nessuno parente è stato ancora informato. La polizia è ancora sul posto e le indagini sono in corso. La stazione di Clapham South è stata chiusa». Poco dopo, però, un altro ragazzo è stato accoltellato nel quartiere di Chelsea presso un centro sportivo di St. Luke. Probabilmente si tratta di una vendetta all'interno di una vera e propria guerra tra bande di scuole diverse.