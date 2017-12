Dopo Paul McCartney, anche Ringo Starr diventa baronetto. Vent'anni dopo il collega dei Beatles anche Starr sarà dunque

. Secondo The Sun, il nome del 77enne batterista dei Beatles è New Year's Honours, cioè nella lista delle persone a cui la Regina conferirà titoli onorifici entro la fine dell'anno, che verrà annunciata formalmente da Buckingham Palace nei prossimi giorni.



L'artista ha già ricevuto - rivela ancora il tabloid britannico - nelle scorse settimane la lettera dal Palace con l'annuncio dell'atteso titolo, riconoscimento che arriva per i meriti non sono nel campo della musica ma anche per le attività di beneficenza.

