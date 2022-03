Incendio a Londra, in fiamme una torre nella zona Est della città: vigili del fuoco in azione

Una torre in fiamme nella zona est di Londra. I vigili del fuoco della "city" sono intervenuti con oltre 15 autobotti per l'incendio scoppiato questo pomeriggio al diciasettesimo piano di un edificio residenziale in Whitechapel High Street. Un portavoce del Met ha confermato che è attualmente in corso un'evacuazione. Testimoni che ti hanno visto in fiamme questo pomeriggio hanno riferito di aver visto file di finestre «spazzate fuori» mentre l'inferno bruciava i soffitti all'interno.

