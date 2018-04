Violenza a Trafalgar Square, muore dopo sei mesi d'agonia: la polizia a caccia dei colpevoli

Desmond O'Beirne, 51, died in Dec '17 after being assaulted in #TrafalgarSquare in June '17. Do you have information that could help officers? https://t.co/QElsJuA57F pic.twitter.com/jYchrxpyln — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 9 aprile 2018

Una violenza del tutto gratuita, avvenuta davanti agli occhi di centinaia di turisti che stavano visitando uno dei luoghi più famosi del centro della città. La polizia, a Londra, è sulle tracce dei due uomini che il 3 giugno dell'anno scorso hanno aggredito e ferito gravemente, fino a mandarlo in coma, il 51enne Desmond O'Beirne. L'uomo, alla fine, morì dopo sei mesi d'agonia, nel dicembre scorso, ma i colpevoli non sono ancora stati assicurati alla giustizia.I due autori del pestaggio, di cui la polizia ha diffuso le riprese di una telecamera di sicurezza, sono due giovani che dopo l'aggressione, nonostante i tanti turisti che affollavano Trafalgar Square, si sono dileguati. Per identificarli ci sono ben poche informazioni: la polizia riporta il look dei due assassini, anche se è difficile vederli bene.Su di loro, come riporta il Telegraph , era stata anche messa una taglia da 20mila sterline, mentre un portavoce della polizia ha lanciato un appello: «Desmond era una persona robusta ma dal carattere buono, che stava camminando tranquillamente col suo drink. Le immagini mostrano come viene attaccato, il modo in cui cade e i colpi che riceve una volta a terra. Si trattava della sera prima degli attacchi terroristici del London Bridge, questo potrebbe aiutarvi a ricordare qualcosa. Chiunque abbia video o foto di quella sera, realizzati in quella zona, è pregato di inviarceli, anche in forma anonima».