Londra, accoltellato a morte vicino alla moschea Regent's Park: polizia isola la zona

Large police presence at the Regent's Park mosque in London. pic.twitter.com/vUdCN8adLy — Simon Jones (@SimonJonesNews) 28 marzo 2019

Giovedì 28 Marzo 2019, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia ha circondato una moschea nel centro di Londra dopo che un uomo è stato accoltellato a morte vicino a Regent's Park. Gli investigatori hanno detto che l'uomo è stato trovato a Elmton Court, tre cilometri a nord i Westminster.La vittima è stata soccorsa e intubata prima di essere trasportata in ospedale, ma è morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.Scotland Yard ha detto che l'incidente è stato collegato all'attività della polizia nella moschea. John Stealer, un tassista che ha guidato la scena, ha detto allo Standard: «Ho visto una massiccia presenza di polizia fuori dalla moschea e ho notato l'elicottero volteggiare sopra».«Possiamo confermare che questo incidente non è collegato al terrorismo - ha spiegato la polizia -. Le ricerche degli indagati sono in corso». Per ora non ci sarebbero arresti.