Londra, uomo accoltellato vicino al ministero dell'interno: è grave. La polizia ferma l'aggressore

We can confirm our crews responded to the Marsham Street, Westminster incident alongside @metpoliceuk. We treated a man at the scene and took him to a major trauma centre. https://t.co/XtWpxPCQL9 — London Ambulance Service (@Ldn_Ambulance) August 15, 2019

Giovedì 15 Agosto 2019

Paura in pieno centro a: un uomo è statoin strada, a pochi passi dalla sede del. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre laè riuscita a identificare e a fermare il sospettoLa notizia dell'arresto è stata diffusa daattraverso il proprio account Twitter. Gli agenti accorsi sulla scena hanno trovato un uomo cone, al momento di accompagnarlo in ambulanza, l'uomo indossava solo dei pantaloni. È accaduto a, nella zona di Westminster, un'area centrale di Londra sede di diversi edifici istituzionali: anche per questo motivo, dopo l'aggressione è scattata l'allerta massima.La zona è stata isolata e tutti i presenti sono stati posti in sicurezza nei drammatici momenti in cui si prestava soccorso all'uomo accoltellato e la polizia si metteva sulle tracce del responsabile. La vittima, quasi completamente insanguinata nella parte superiore del corpo, non è però in pericolo di vita: lo ha annunciato la polizia metropolitana di Londra, smentendo una notizia data precedentemente.