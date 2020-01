Londra violenta, altri tre giovani accoltellati a morte: caccia ai due assassini

Ancora violenza di strada a Londra e ancora accoltellamenti mortali in periferia. L'ultimo fatto di sangue è avvenuto ieri sera a Ilford, alla periferia est della capitale britannica, dove in quello che la polizia descrive oggi come una battaglia all'arma bianca fra due gang di radici familiari indiane e di confessione Sikh, tre uomini di età compresa fra 20 e 30 anni sono stati uccisi in mezzo alla gente.

Le vittime, soccorse lungo Elmstead Road ormai agonizzanti, sono state dichiarate morte ancor prima di poter essere portate in ospedale, ha precisato Scotland Yard che ha annunciato intanto oggi l'arresto di due dei presunti assassini: un uomo di 29 anni e uno di 39. «Le indagini proseguono», ha riferito il sovrintendente capo Steve Clayman, sottolineando come i componenti dei due gruppi rivali coinvolti nella faida «si conoscessero» e appartenessero alla locale «comunità Sikh».

Il governo Tory di Boris Johnson ha ripetutamente promesso un giro di vite sulla sicurezza, dopo i dati record del 2019 sugli omicidi a Londra e sul possesso di coltelli in tutto il Regno, con pene più severe e maggiori poteri e risorse alla polizia. Promessa inoltre la reintroduzione delle perquisizioni a tappeto secondo il modello “stop and search”, introdotto nella capitale quando lo stesso Johnson era sindaco e non riproposto invece dal successore laburista Sadiq Khan.

