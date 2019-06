Londra: due adolescenti uccisi, tre uomini accoltellati

Sabato 15 Giugno 2019, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati uccisi due adolescenti aa pochi minuti di distanza l'uno dall'altro nel pomeriggio di ieri a Wandsworth e Plumstead, riporta il The Independent. Questa mattina invece, tre uomini sono stati accoltellati in seguito ad una colluttazione. Secondo Scotland Yard, sarebbero ben 14 gli arresti relativi ai tre casi avvenuti tra ieri e oggi nella capitale londinese.Una successione di omicidi, avvenuti tutti in poche ore. Nel tardo pomeriggio di venerdì, è toccato alla prima vittima accoltellata - un adolescente ancora non identificato - facendo scattare l'arresto di sei maschi sospettati che sono poi stati interrogati.Pochi minuti dopo, la scena si è spostata nel nord ovest di Londra, a Plumstead dove nonostante i soccorsi, l'altra vittima - un altro adolescente non identificato - è morta in seguito ad una sparatoria. Quattro sospettati, tre uomini ed una donna, sono stati arrestati ed interrogati per omicio sospetto.Infine, nella mattina di oggi 15 giugno, tre uomini sono rimasti feriti per arma da taglio, a Clapham. Se per i primi due non si hanno notizie, il terzo non dovrebbe essere in pericolo di vita. In relazione a quest'ultimo accaduto sono stati quattro gli arresti avvenuti, due per disordini violenti, uno per possesso di arma da taglio, ed uno per possesso di taser.Il sindaco di Londra Khan, ha espresso "disgusto" in merito alla morte dei due adolescenti, garantendo l'operato della polizia per combattere la piaga sempre più insistente della violenza a Londra.