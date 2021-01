Stati Uniti, 270.000 contagi: è record in 24 ore. A Los Angeles mancano le bare

Usa sempre più in alarme sul fronte Covid. Altri 115.000 statunitensi potrebbero morire di Covid nel prossimo mese, secondo alcune proiezioni. Per fare una comparazione, più di 77.500 persone sono decedute a dicembre, il mese col bilancio più letale dall'inizio della pandemia. Gli Stati Uniti continuano a mietere tristi record nella pandemia, tanto che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di bare per le vittime. Sabato il Paese ha registrato 277.346 contagi, superando ormai i 20 milioni di casi, mentre i morti sono oltre 350 mila, in base ai dati della Johns Hopkins University. La campagna di vaccinazione lanciata il 14 dicembre prosegue intanto tra caos e ritardi e finora ha toccato solo 4,2 milioni di persone, contro i 20 milioni previsti entro fine 2020.

APPROFONDIMENTI LONDRA Gran Bretagna, «vaccinato un milione di persone».... LONDRA Terza ondata, medici britannici: «Il peggio deve... COVID19 Variante inglese: i bambini più colpiti dal Covid. Ecco cosa...

Lazio, vaccino Covid: superata quota 20mila dosi somministrate

L'area più devastata dal virus è quella di Los Angeles, travolta dall'ondata post natalizia con una media di oltre 16 mila casi al giorno nell'ultima settimana, con il record ieri di 19.063 contagi . Gli ospedali sono al collasso e le vittime del Covid-19 stanno aumentando a un ritmo così allarmante che le pompe funebri sono a corto di pini per costruire le bare. Un'impresa di pompe funebri della città ha addirittura affittato un camion-frigo di 15 metri per ospitare le salme in attesa di trovare una soluzione. «Siamo in crisi e la situazione è disperata», ha detto Magda Maldonado che gestisce la Continental Funeral Homes. «Le pompe funebri non hanno più spazio per ricevere i cadaveri. Tutti lavorano sette giorni alla settimana più gli straordinari. Siamo esausti». Ma esiste anche un altro problema ed è quello della carenza di pini per le bare. «Il legno sta scarseggiando, soprattutto il pino, che è il più economico», ha detto Auriel Suarez, proprietario della Universal Caskets Manufacturing Corporation, nell'est di Los Angeles. «In 52 anni di attività, non ho mai visto niente di simile», ha aggiunto. La California è diventata l'epicentro della pandemia nelle ultime settimane con oltre 24.000 decessi mentre tutto il Paese è in apprensione anche per la notizia del ricovero di un noto anchor della Cnn: Larry King, 87 anni, sta combattendo il virus da oltre una settimana allo Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles.

Cina, trovate tracce di coronavirus sugli imballaggi dei ricambi per automobili

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA