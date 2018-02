Sparatoria in una scuola di Los Angeles. Due studenti sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'autrice sarebbe una ragazzina di 12 anni: i feriti sono un ragazzo e una ragazza entrambi di 15 anni. La 12enne è in stato di fermo in qualità di sospettata. Stando agli ultimi aggiornamenti, il ragazzo ferito è stato colpito alla testa ed è in gravi condizioni, mentre la coetanea è stata colpita a un polso. Altre tre persone - una donna e due bambini - hanno subito ferite lievi, principalmente tagli da vetri. L'episodio è avvenuto nel campus della Belmont High School, alla periferia di Los Angeles.

Giovedì 1 Febbraio 2018, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 22:40

