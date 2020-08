Lourdes, fulmine colpisce la funicolare: 12 feriti, una coppia in gravi condizioni

Un fulmine caduto sui binari della funicolare che collega Lourdes, la città dei Pirenei francesi meta di pellegrinaggi, al Pic du Jer, ha provocato questo pomeriggio una brusca frenata dei vagoni e la caduta dei passeggeri. Dodici di loro sono rimasti feriti, fra questi un bimbo di 3 mesi. Una coppia, in gravi condizioni, è stata immediatamente trasportata all'ospedale di Lourdes. Lo si apprende dall'emittente locale France Bleu.

La funicolare è famosa nella zona poiché consente di ammirare i Pirenei dalle alture che circondano la città della grotta delle Apparizioni. La brusca interruzione dell'elettricità, causata dalla caduta del fulmine sui binari, ha provocato una frenata improvvisa e un violento scossone all'interno del convoglio, che era in fase di discesa. Sono finite a terra una quindicina di persone,, tutte ferite in modo lieve. Due di loro, una coppia di cinquantenni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Lourdes. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. Fino alla conclusione, l'impianto resterà chiuso.

