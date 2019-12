Lucia, scomparsa a 15 anni: ritrovata sotto choc in Francia. Con lei un uomo, poi fuggito

Ultimo aggiornamento: 22:12

, una ragazza di appena 15 anninel nulla da dieci giorni, è stata, in stato di choc. L'adolescente, che era sparita dopo essere andata a scuola, si trovava insieme a unche, alla vista delle forze dell'ordine, si è dato allaed è ancora, residente a Salamanca, in Spagna, eralo scorso 17 dicembre ed ora è già tornata a casa, dove si trova in compagnia della famiglia e si sta riprendendo dalla disavventura vissuta. Le condizioni di salute, come riporta Salamanca24Horas , sono buone, anche se l'adolescente era stata trovata in stato di choc.Le indagini degli investigatori, che stavano cercando Lucia, si erano concentrate nel Paese Basco: un errore marginale, di pochi chilometri, dal momento che la 15enne è stata trovata a, piccolo centro del Paese Basco francese, appena dopo il, questo il nome completo della ragazza, si trovava insieme a due ragazzi, entrambi ventenni. Uno di loro, alla vista delle forze dell'ordine, è fuggito dalla casa ed è tuttora ricercato.Secondo quanto riportato da fonti di polizia, sembra confermata la prima ipotesi degli investigatori, quella di una fuga romantica: è probabile che Lucia avesse una relazione con il ventenne, attualmente ricercato, e che i due abbiano deciso di allontanarsi volontariamente da Salamanca per avere un po' di intimità.