Luigi Villamagna, studente italiano in Erasmus a Parigi travolto e ucciso da un'auto pirata

VASTO - Travolto e ucciso da un'auto pirata a Parigi. È la drammatica fine di un giovane di Vasto (Chieti), Luigi Villamagna, ventitreenne, aveva studiato alla Facoltà di Filosofia all'Università dell'Aquila fino al 2020 prima di trasferirsi a Bologna per la magistrale in Scienze storiche e orientalistiche, e si trovava in Francia per il progetto Erasmus.

L'investimento è avvenuto nella giornata di ieri, nella capitale e, in base alle prime notizie, arrivate dai carabinieri d'Oltralpe, stava attraversando la strada quando è stato falciato da una macchina sulle strisce pedonali.

Il conducente dell'auto si è dato alla fuga, non prestando soccorso al ragazzo rimasto a terra esanime. Distrutta la famiglia del giovane, alla quale i carabinieri di Vasto, contattati dal Consolato italiano a Parigi, hanno dovuto comunicare la triste notizia.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari.