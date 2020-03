Coronavirus, Luis Sepùlveda contagiato: è ricoverato in un ospedale spagnolo

Lo scrittoreè ricoverato da sabato mattina in un ospedale di Oviedo, nelle Asturie, in, dopo che è risultato positivo al. A confermare la notizia ai media la moglie, la poetessa Carmen Yanez, messa in isolamento, insieme ad altre persone a loro vicine, anche se non presenta al momento sintomi della malattia. Secondo alcuni media locali, anche la moglie sarebbe positiva al coronavirus.