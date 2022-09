Russia, morto il vicepresidente Lukoil Ravil Maganov: è caduto da una finestra dell'ospedale a Mosca

Il presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, Ravil Maganov, è morto dopo essere caduto da una finestra dell'ospedale di Mosca: lo riporta il notiziario russo RBC. Secondo le forze dell'ordine, l'incidente è avvenuto intorno alle 7:30: il top manager di 67 anni è caduto dalla finestra del sesto piano. Interfax precisa di non avere al momento conferme ufficiali della notizia. L'uomo era vicepresidente dell'azienda.

I rappresentanti del Central Clinical Hospital hanno confermato all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti la sua morte, gli investigatori stanno indagando. L'8 maggio, il corpo dell'ex top manager della Lukoil Alexander Subbotin è stato trovato in una residenza privata alla periferia di Mosca.

Gli investigatori avevano spiegato che era morto per insufficienza cardiaca. All'inizio di marzo, il Consiglio di amministrazione di Lukoil aveva chiesto pubblicamente la fine del “conflitto militare” in Ucraina. Nella dichiarazione della società, i membri hanno espresso «preoccupazione per i continui tragici eventi in Ucraina e la più profonda solidarietà a tutti coloro che sono stati toccati da questa tragedia».

CHI ERA - Maganov, che aveva 67 anni, lavorava per Lukoil, il secondo gruppo petrolifero russo, dal 1993, poco dopo la nascita dell'azienda. Ne aveva curato la raffinazione, la produzione e l'esplorazione, diventandone presidente del Consiglio di amministrazione nel 2020, riferisce la Reuters sul suo sito confermando la notizia da proprie fonti. Il fratello Nail Maganov è il capo della compagnia petrolifera Tatneft di più ridotte dimensioni. Nei mesi scorsi alcuni top manager ed ex manager di aziende russe erano stati trovati morti. Tra questi, Vladislav Avayev, 51enne ex consigliere del Cremlino ed ex vicepresidente della Gazprombank, trovato senza vita nel suo appartamento al 14mo piano di un lussuoso condominio di Mosca. Avayev aveva la pistola in mano ed era accanto ai corpi senza vita della moglie incinta e della figlia di 13 anni.