Lula è libero: giudice accetta la richiesta di scarcerazione

Lula è libero. Il giudice brasiliano Danilo Pereira Jr, del tribunale penale federale di Curitiba, ha accolto la richiesta della difesa dell'ex presidente Luiza Inacio Lula da Silva per la sua scarcerazione e lo ha autorizzato a lasciare la prigione di Curitiba, dove stava scontando la sua pena dall'aprile del 2018. Lula ha subito lasciato la Soprintendenza della polizia federale a Curitiba, dove era detenuto.



Luiz Inacio Lula da Silva, era agli arresti dal 7 aprile 2018 con l'accusa di corruzione e riciclaggio di denaro nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato, considerata la Mani Pulite verdeoro. L'ex presidente del Brasilia, che, a maggioranza risicata (5 contrari e 6 favorevoli, grazie al voto decisivo del presidente del tribunale, Antonio Dias Toffoli), ha modificato la propria giurisprudenza stabilendo che un imputato possa essere privato della libertà solo dopo aver esaurito tutti i ricorsi possibili.





L'ex presidente-operaio è già stato condannato in tre gradi nel caso del cosiddetto «triplex di Guarujà», ma può ancora ricorrere proprio alla Corte suprema. In questo senso, quindi, Lula è rientrato a pieno titolo nella situazione contemplata ieri dai giudici del massimo tribunale brasiliano. I suoi legali oggi stesso hanno presentato una richiesta di «scarcerazione immediata» alla giudice Carolina Lebbos, del foro di Curitiba, città dello Stato meridionale di Paranà dove Lula si trovava detenuto. è libero., era agli arresti dal 7 aprile 2018 con l'accusa didi denaro nell'ambito dell'inchiesta, considerata la Mani Pulite verdeoro. L'ex presidente del Brasile era così sicuro della sua scarcerazione che aveva annunciato, prima della decisione ufficiale del giudice, «un grande discorso alla nazione», oltre ad aver fatto sapere che avrebbe lasciato la prigione «più a sinistra» di quando vi era entrato. L'ottimismo di Lula era derivato dalla decisione presa la notte scorsa dalla Corte suprema di, che, a maggioranza risicata (5 contrari e 6 favorevoli, grazie al voto decisivo del presidente del tribunale, Antonio Dias Toffoli), ha modificato la propria giurisprudenza stabilendo che un imputato possa essere privato della libertà solo dopo aver esaurito tutti i ricorsi possibili.L'ex presidente-operaio è già stato condannato in tre gradi nel caso del cosiddetto «triplex di Guarujà», ma può ancora ricorrere proprio alla. In questo senso, quindi, Lula è rientrato a pieno titolo nella situazione contemplata ieri dai giudici del massimo tribunale brasiliano. I suoi legali oggi stesso hanno presentato una richiesta di «» alla giudice Carolina Lebbos, del foro di Curitiba, città dello Stato meridionale di Paranà dove Lula si trovava detenuto.



I militanti del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) da lui fondato, ed altri simpatizzanti che da ormai quasi 580 giorni vivono accampati fuori dal carcere per attendere la liberazione del loro leader, stanno già organizzando una grande manifestazione a Sao Bernardo do Campo, nell'entroterra di San Paolo, presso la sede del sindacato dei metallurgici, da dove prese slancio l'impegno politico di Lula. Anche la fidanzata dell'ex presidente, la sociologa Rosangela da Silva, ha commemorato la decisione della Corte: «Aspettami, vengo io a prenderti», ha scritto sui social.



Critico nei confronti della pronuncia dell'alto tribunale di Brasilia è invece stato, tra i primi, il deputato Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. «Liberano i banditi e disarmano i cittadini, poveri brasiliani», ha scritto sui social Bolsonaro Jr., esponente di spicco del Partito social-liberale (Psl, di estrema destra). Oltre a Lula, la decisione della Corte suprema potrebbe beneficiare altri 12 condannati nell'ambito della Lava Jato. Tra questi ultimi figura anche l'ex ministro della Casa Civile ed ex braccio destro di Lula, José Dirceu.

#Lula torna in libertà. Un grande presidente che ha combattuto contro la povertà e per il riscatto del popolo brasiliano. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 8 novembre 2019

Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA