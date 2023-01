Luxor, trovata la tomba di una regina di 3.500 anni fa

Gli archeologi hanno scoperto un'antica tomba egiziana risalente a 3.500 anni fa che potrebbe contenere i resti di un reale della 18esima dinastia. Ad annunciare l’importante scoperta è stato il ministero del Turismo e delle Antichità egiziane, attraverso Mustafa Waiziri, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità. Si tratterebbe del recentissimo rinvenimento di una missione congiunta egiziano-inglese, che vede collaborare il Consiglio Supremo di Archeologia e la Modern State Research Foundation dell’Università di Cambridge. La tomba mai vista prima è stata portata alla luce da ricercatori britannici ed egiziani sulla riva occidentale del fiume Nilo, nell'odierna città di Luxor. È vicino alla Valle dei Re, una delle principali attrazioni turistiche del paese, situata accanto al complesso piramidale di Giza.

Anche se la tomba è in uno scarso stato di conservazione, potrebbe datare all'epoca dei famosi faraoni egiziani Akhenaton e Tutankhamon. Tuttavia, chi è esattamente all'interno della tomba è ancora un mistero, per ora. «I primi elementi scoperti finora all'interno della tomba sembrano indicare che risale alla 18esima dinastia» ha detto Mostafa Waziri, capo del Consiglio Supremo delle Antichità dell'Egitto.

La 18esima dinastia dell'antico Egitto (1550 a.C. al 1292 a.C.) fu la prima dinastia del Nuovo Regno, un periodo in cui l'Egitto divenne veramente una potenza globale. Conosciuto anche come la dinastia Thutmosid, presenta alcuni dei faraoni più famosi d'Egitto, tra cui Tutankhamon, Hatshepsut e Akhenaton. Piers Litherland dell'Università di Cambridge, capo della missione di ricerca britannica, ha detto che la tomba potrebbe essere di una moglie reale o di una principessa del lignaggio Thutmosid. «Probabilmente apparteneva a una delle mogli o principesse reali durante il periodo del dominio di Thutmosid». Tuttavia, viene esclusa ogni possibilità che contenga i resti di Nefertiti, una delle regine più famose della dinastia. Conosciuta per la sua grande bellezza e il suo potere, si pensa che Nefertiti sia stata la matrigna del giovane faraone Tutankhamon.

L'archeologo egiziano Mohsen Kamel ha detto che l'interno della tomba appena scoperta è «in cattive condizioni». Parti di essa, comprese le iscrizioni, sono state «distrutte in antiche inondazioni che riempivano le camere di sepoltura con sedimenti di sabbia e calcare» ha aggiunto. Non è chiaro per ora se sia stata trovata una bara all'interno della tomba.

Le autorità egiziane hanno svelato diverse importanti scoperte archeologiche negli ultimi anni, in particolare nella necropoli di Saqqara a sud della capitale Il Cairo, come proposto anche in un documentario prodotto da Netflix. L'anno scorso, un sarcofago di granito rosa di Ptah-em-wia, un nobile egiziano di alto rango che serviva come capo del tesoro sotto Ramses il Grande, fu trovato nella necropoli. Inscritta su tutti i lati con emblemi, geroglifici e titoli, la bara di pietra fino a 3.300 anni è stata trovata in condizioni incontaminate e nella sua tomba originale a 23 piedi sottoterra. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha anche annunciato l'anno scorso la scoperta di mummie nella necropoli di Qewaisna con lingue d'oro in bocca. Si pensa che le loro vere lingue sarebbero state rimosse durante l'imbalsamazione e sostituite con l'oggetto d'oro in modo che il defunto potesse parlare con Osiride nell'aldilà. Nella mitologia egiziana, Osiride è il Signore degli Inferi e giudice dei morti, e uno degli dei più importanti dell'antico Egitto. Tuttavia, forse la più grande scoperta del 2022 è stata un tunnel sotterraneo sotto il Tempio di Taposiris Magna, che gli esperti ritengono possa portare alla tomba perduta di Cleopatra, una delle regine più famose della storia. Famosa per la sua personalità seducente, si pensa che sia stata sepolta insieme al suo amante Marco Antonio. Gli esperti ritengono che Cleopatra abbia fatto piani per se stessa e l’amato per essere sepolta a Taposiris Magna per imitare l'antico mito di Iside e Osiride.

Le recenti scoperte sono state una componente chiave dei tentativi dell'Egitto di far rivivere la sua vitale industria turistica, il cui gioiello culminante è l'inaugurazione a lungo ritardata del Gran Museo Egizio ai piedi delle piramidi. Il museo archeologico in costruzione a Giza aprirà quest'anno, anche se non c'è una data di apertura annunciata.