Macron non si dimetterà da presidente e rifiuta il faccia a faccia con Le Pen: cosa ha detto

Come Chirac nel 2002, Macron rifiuterà il faccia a faccia con Le Pen. In un momento cruciale per la politica francese, il Presidente Emmanuel Macron ha rivolto alla nazione un discorso durante una conferenza stampa al Pavillon Cambon Capucines di Parigi, affiancato dal Primo Ministro Gabriel Attal e da una ventina di ministri. Da segnalare l'assenza dell'ex Primo Ministro Edouard Philippe, la cui recente critica al coinvolgimento di Macron nella campagna elettorale di Renaissance ha evidenziato tensioni interne all'interno della coalizione di maggioranza. Il presidente, infatti, si sta presentando come leader di Renaissance in vista delle elezioni legislative che lui stesso ha convocato per il 30 giugno (con il secondo turno previsto per il 7 luglio), e giura che non farà campagna elettorale: «Come non l'ho fatto nel 2017 e nel 2022». Con i partiti di estrema destra, primo fra tutti il RN di Marine Le Pen, che hanno ottenuto voti significativi, Macron ha considerato lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale necessario e lo ha presentato come una risposta democratica al mutato panorama politico.

Macron non si dimetterà da presidente della Repubblica

«È assurdo che io mi dimetta», ha affermato il Presidente francese, escludendo la possibilità di una sua rinuncia all'incarico nel caso di sconfitta alle elezioni legislative. «Le elezioni (presidenziali, ndr) si sono svolte nel 2022 e il mandato assegnato è di cinque anni. Non c'è nessun dubbio in proposito». Macron ribadisce così la legittimità e la stabilità del suo incarico, chiarendo che una sconfitta alle elezioni legislative non sarebbe motivo sufficiente per abbandonare la presidenza.

Macron attacca i Repubblicani: «Ciotti ha voltato le spalle all'eredità di De Gaulle»

Ha poi continuato: «La destra repubblicana, o almeno colui che la guida, si è appena alleata con l'estrema destra, e dico l'estrema destra parlando del Rassemblement National. La destra, dunque, e tutti coloro che hanno seguito il presidente dei Repubblicani, il signor Ciotti, voltano così le spalle in poche ore all'eredità del generale De Gaulle, di Jacques Chirac e di Nicolas Sarkozy». Ha poi chiarito che non ci sarà alcun confronto diretto con Marine Le Pen, probabilmente con l'intenzione di non legittimarla. L'attacco rivolto ai Repubblicani e in particolare a Éric Ciotti, leader del partito, rappresenta una critica severa alla direzione attuale della destra repubblicana.

Accusando Ciotti di essersi alleato con il Rassemblement National, Macron sottolinea un tradimento dell'eredità di figure storiche, simboli di una destra moderata e repubblicana.

Critica agli estremismi di destra e di sinistra

Centrale è stato il rifiuto dell'estremismo sia di destra che di sinistra. Ha condannato La France Insoumise (partito populista di sinistra) per aver alimentato disordine «costante» e «preoccupante» nell'Assemblea Nazionale, ostacolando una governance efficace. La soluzione proposta da Macron è quella di una «federazione di progetti» che unisca coloro che si oppongono agli estremismi e che sia in accordo su questioni cruciali come Ucraina, Medio Oriente, energia nucleare e ambiente. L'appello di Macron per un fronte unito contro l'estremismo si estende a potenziali partner di coalizione, sottolineando la necessità di dialogo e collaborazione oltre i confini politici tradizionali.

Politica ambientale

La politica ambientale è emersa come un campo di battaglia chiave, con Macron che ha biasimato i partiti estremisti per la loro miopia. Ha sostenuto l'esigenza di decisioni forti, come la costruzione di otto nuovi reattori nucleari, e ha denunciato la politica di detassazione proposta dall'estrema sinistra come irragionevole. La sua chiamata all'unità si conclude con una ferma dichiarazione contro l'estremismo, indicando la necessità di un impegno comune per il bene della Francia e della Repubblica.