«Macron, indagine per favoritismo e finanziamento illecito della campagna elettorale» del 2017: lo rivela Le Parisien

Secondo il quotidiano francese Le Parisien, il nome del presidente francese Emmanuel Macron sarebbe entrato all'interno di un'indagine giudiziaria, con l'accusa di «favoritismo» e «finanziamento illecito della campagna elettorale» del 2017 da parte della Procura finanziaria nazionale (PNF). Le indagini riguardano i legami tra Emmanuel Macron e la società di consulenza McKinsey.

Gli investigatori della Procura finanziaria nazionale confermano l'apertura di due inchieste sulla campagna elettorale del presidente francese del 2017. I capi di accusa sono diversi, a iniziare da quella di «favoritismo» in alcuni appalti. Sullo sfondo ci sarebbero i rapporti tra Macron e la società americana che si è occupata della campagna elettorale. Al momento il nome di Macron non sarebbe presente tra gli indagati, l'inchiesta è contro ignoti.

L'indagine

Un comunicato della procura nazionale finanziaria (Pnf) ha confermato l'apertura di due informative giudiziarie, il 20 e 21 ottobre, sulle «condizioni d'intervento di società di consulenza nelle campagne elettorali 2017 e 2022». In seguito «a numerose segnalazioni e denunce di eletti e privati», le inchieste riguardano «una possibile tenuta non conforme dei conti della campagna» e possibili «favoritismi». Per quanto non sia citato nel comunicato del procuratore finanziario della Repubblica Jean Francois Bonhert, l'unico responsabile politico incriminato nel dossier è Macron. Ma il presidente, ricorda le Figaro, gode dell'immunità totale e assoluta connessa al suo stato e non può essere ascoltato in qualsiasi procedura per tutta la durata del suo mandato. Dall'entourage di Macron, riferisce il giornale, arriva un secco no comment. Già il 31 marzo era stata aperta una inchiesta preliminare per «riciclaggio aggravato da frode fiscale» nei confronti della società di consulenza americana McKinsey, dopo il rapporto di una commissione d'inchiesta del Senato. Alla società veniva contestato di non aver pagato tasse in Francia, oltre al fatto che i contratti con lo Stato erano «più che raddoppiati» fra 2018 e il 2021, raggiungendo l'anno scorso un miliardo di euro.