«Giù le maschere, che la battaglia dei valori cominci!»: Emmanuel Macron appare invecchiato ma non stanco. Non parla dall’Eliseo, è in una sala conferenze vicino alle Tuileries, un presidente in campagna elettorale, la più difficile di tutte. Non rischia il posto, ma quel verdetto della storia a cui tiene più di tutto. «Chiarezza» è la parola che pronuncia di più. Dopo il risultato di domenica solo sciogliere il parlamento e andare a elezioni anticipate poteva «chiarire le cose» dice: il voto alle europee «ha dato alle forze di estrema destra circa il 40% e alle estreme complessivamente circa il 50%, è un fatto politico che non si può ignorare». Mentre tra i neogollisti spaccati sull’accordo a destra è in atto un vero terremoto, Macron deve convincere tutti. I francesi, che tra 19 giorni dovrebbero capovolgere il voto di domenica e mostrargli di nuovo una fiducia che sembra svanita; le sue truppe, (col governo seduto in prima fila) più disorientate che pronte alla battaglia, e i potenziali nuovi alleati, di cui ha disperatamente bisogno per contrastare i due blocchi che lo stringono da destra, col Rassemblement National forte come non mai e per la prima volta sostenuto da una parte del movimento gollista, e da sinistra, con la costruzione di un Fronte Popolare che ieri ha raggiunto un accordo elettorale che va dai socialisti ai radicali della France Insoumise.

CONTO ALLA ROVESCIA

C’è tempo fino a domenica per presentare le candidature, e Macron lancia un appello, ai politici, agli elettori e alla nazione: «A tutti quelli che avranno il coraggio di dire no alle forze estreme», a destra o a sinistra. Apre le porte di una casa: «centrale, progressista, democratica e repubblicana». Promette «un dialogo esigente, costruttivo, aperto», e «compromessi da costruire insieme». Chiede un «rassemblement» e non «un’unione» perché sa «i disaccordi che esistono». A destra, guarda ai neogollisti dei Républicains che non seguiranno il loro presidente Eric Ciotti nell’alleanza con la destra di le Pen e Bardella, a sinistra, tende la mano a quei «socialdemocratici, ecologisti, radicali, e anche comunisti» che non se la sentiranno di scegliere un Fronte Popolare «che fa rivoltare Leon Blum nella tomba» perché a dirigerlo c’è la France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon che Macron considera «indegno» e «fuori dai valori repubblicani». Alla fine si lancia in un’arringa contro il disfattismo: «Non ho lo spirito della sconfitta». Rifiuta di rispondere alle ipotesi: e se vince il Rassemblement National (come prevedono i sondaggi)? E se dovesse coabitare con il premier Bardella? «Se avete paura che succeda - risponde - se i francesi hanno paura che succeda davvero, allora il sussulto è adesso, la reazione è adesso».

LA BOZZA DI PROGRAMMA

Pur assicurando che da presidente non condurrà queste tre settimane di campagna (compito, non facile, che lascia al suo premier Gabriel Attal) Macron ha presentato una bozza di programma, una «federazione di progetti» l’ha chiamata, che dovrebbe costituire la piattaforma sulla quale i repubblicani di buona volontà potrebbero ritrovarsi: ha parlato di sicurezza, ordine, legge sull’immigrazione, ha annunciato la sospensione della riforma costituzionale in Nuova Caledonia (che ha provocato una rivolta di settimane), promesso l’apertura di un grande dibattito sulla laicità, prefigurato il divieto del telefonino ai minori di 11 anni e dei social network agli under 15, promesso aiuti per i più giovani («faccio mea culpa») e la costruzione di otto nuovi reattori nucleari.

Un primo sondaggio sulle elezioni del 30 giugno e 7 luglio con annessa proiezione in seggi (sondaggio con vasto margine di errore) dà al blocco di destra fino a 270 seggi, ancora sotto la maggioranza assoluta di 289, ma molto sopra ai 170 deputati attributi al blocco macroniano e anche ai 190 attribuiti al Fronte di sinistra. Ieri i rappresentanti della France Insoumise, del partito socialista, degli Ecologisti e del partito comunista si sono messi d'accordo sulla ripartizione delle circoscrizioni. Non partecipa per ora all'accordo Raphael Glucksmann, che con la lista socialdemocratica da lui guidata alle europee ha raccolto un importante 13,6%. Ieri Macron ha lodato la sua campagna «rispettabile e condotta con idee forti». Potrebbe essere lui l’ago della bilancia che gli consentirà di continuare a governare?