Maddie, ecco gli indizi che legano Christian Brueckner alla scomparsa della piccola McCann. Ma qualcosa non torna...

Christian Brueckner è ufficialmente l'uomo sospettato di aver rapito e ucciso la piccola Maddie McCann, anche se di fatto non è stata mostrata l'evidenza delle prove. Da anni si indaga sul caso della piccola inglese scomparsa durante una vacanza in Portogallo con la famiglia, ma ora sembra esserci realmente una svolta.



Christian Brueckner però sarebbe accusato di altri terribili reati, molti dei quali legati agli abusi, uccisioni e rapimenti di minori, ma anche di stupro su altre donne. Gli inquirenti tedeschi hanno deciso di non scoprire le carte che hanno in mano, nel timore che possano essere infangate o che il sospettato possa agire di conseguenza. Ma almeno per quanto riguarda il caso Maddie, quali sono gli indizi?



Il primo sarebbe la testimonianza di una ex fidanzata che ha raccontato che il 2 maggio del 2007 Brueckner le avrebbe detto che il giorno dopo sarebbe partito a Praia da Luz per un lavoro aggiungendo: «È un lavoro terribile, ma lo devo fare e cambierà la mia vita. Non mi vedrai per un po’». Il 3 maggio Maddie scompariva.



Il 3 maggio Derek Flack, un abitante di Praya Da Luz, sostiene di aver visto un uomo intento a spiare da fuori l’appartamento 5A, affittato da McCann. Un secondo uomo viene visto dal testimone vicino a un camioncino che corrispondere alle descrizioni del camper Volkswagen T3 bianco e giallo di Brueckner.



Il 25 maggio un testimone ricorda di aver visto Brueckner a bordo del camper giallo con a bordo una bambina che dalla descrizione potrebbe essere proprio Maddie. Ma ci si chiede come sia possibile che si aggirasse indisturbato per Algave dopo che era stata lanciato un allarme internazionale sulla scomparsa della piccola McCann?



Restano però anche molti sospetti. Brueckner potrebbe essere entrato nell'appartamento dei McCann per un furto, ma perché avrebbe deciso di rapire la bambina? Nel caso in cui avesse voluto stuprarla, perché non ha agito come negli altri casi di cui è accusato? Ovvero abusare di lei e poi fuggire? Perché tra le numerose immagini pedopornografiche ritrovate dagli agenti non compaiono quelle di Maddie?