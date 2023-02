Maddie, spunta una ragazza dalla Germania: «Sono io, ecco le prove». E posta un video su Instagram con foto e somiglianze

Una donna tedesca sostiene di essere Madeleine McCann e ha detto di averne «le prove» su Instagram. Un utente con il nome @iammadeleinemcann è diventato l'ultimo a raccontare di essere Maddie: ma sulla notizia restano molti dubbi. Come tante volte in questi anni. La donna ha dichiarato in un video di aver iniziato a pensare di poter essere la ragazzina scomparsa «qualche mese fa».

Maddie McCann, il principale sospettato del rapimento della bambina ora è accusato anche di abusi sessuali

La ragazza, che non svela il suo vero nome, ha poi aggiunto di aver capito per la prima volta di poter essere la piccola sparita «da mia nonna». Nel video in diretta, la ragazza ha spiegato che ha 21 anni: ha lentiggini e macchie negli stessi punti della bambina e ora vuole sottoporsi a un test del DNA. Le "prove" che offre, includono la sicurezza di avere una lentiggine sulle gambe e una macchiolina accanto all'occhio, proprio come Madeleine.

La sua biografia su Instagram chiede aiuto per entrare in contatto con i suoi genitori, Kate e Gerry McCann. Aggiunge di aver tentato di contattare la polizia del Regno Unito e della Polonia, ma che è stata «ignorata». La biografia afferma: «Aiutami, ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann, penso di poter essere Madeleine. Ho bisogno del test del DNA. Gli investigatori della polizia del Regno Unito e della Polonia cercano di ignorarmi. Racconterò la mia storia nei post qui. Aiutatemi».

Altri post sull'account tentano di tracciare ulteriori connessioni tra lei e la ragazzina scomparsa, con immagini a confronto con quella di Madeline. Sebbene infondate e non provate, le affermazioni hanno attirato l'attenzione di decine di migliaia di persone. La ragazza ha 25.000 follower che la guardano. E il suo video in diretta sta ora circolando su TikTok, dove gli utenti chiedono che il postare l'originale. Il video ha raccolto 3,3 milioni di visualizzazioni.