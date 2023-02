Maddie McCann, chi è Julia Faustyna la ragazza che crede di essere lei: dai siti hot alle sfilate, il passato inatteso

Maddie McCann, il caso di Julia Faustyna continua a avere un posto di rilievo nelle cronache. La giovane polacca aveva una vita prima del 14 febbraio, il giorno in cui ha aperto un account su Instagram, affermando di essere Madeleine McCann, la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007, garantendosi così i titoli dei giornali di tutto il mondo. La ragazza, 21 anni, ha guadagnato 1,1 milioni di follower sulla piattaforma con le sue affermazioni, ma dopo il caos mediatico l'ha travolta. Per questo ha deciso di eliminare ogni traccia delle sue precedenti esperienze. Solo che il web ha la memoria lunga e la sua "impronta" digitale è ancora presente. Julia Faustyna aveva profili erotici su diversi siti web per adulti e aveva fatto esperienza come modella.

Maddie McCann e la ragazza polacca, i genitori della 21enne: «Ha sempre voluto essere famosa»

Julia Faustyna, cosa sappiamo

La ragazza, che crede di essere Madeleine McCann a causa della grande somiglianza fisica, ha sottolineato che la sua versione da altri fattori: afferma di aver subito abusi sessuali, di non ricordare la sua infanzia e che la sua famiglia si rifiuta di mostrare il certificato di nascita. Per di più, il suo entourage la respinge: ha detto di aver sempre voluto essere popolare e ha rivelato di avere problemi psicologici. Per tutte queste ragioni, la ragazza chiede di sottoporsi a test del Dna con i genitori di Maddie, Kate e Gerry McCann, i quali avrebbero accettato, secondo quanto dichiarato da lei stessa.

Maddie McCann, chi è la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007 e perché è ancora un giallo irrisolto

Julia Faustyna, le rivelazioni hot

Il suo manager, la sensitiva Fia Johansson, ha rivelato aspetti della giovane polacca prima che salisse alla ribalta delle cronache affermando di essere Maddie. «Internet è pieno di immagini di Julia nude», ha ammesso. «Si comprende da questo che è ingenua e che non ha pianificato tutto questo». La sua manager nega che stia cercando la fama. «Non sta facendo questo per diventare famosa e ottenere follower. Se fosse così, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata cancellare ogni traccia di sé su internet, soprattutto da tutte quelle piattaforme di contenuti erotici», ha dichiarato ohansson alla rete televisiva australiana '7News' . Julia Faustyna ha rimosso da internet tutti i contenuti controversi , ma mantiene il profilo di aspirante modella su un noto sito web polacco. Lo ha aperto nel 2021 e presentandosi in modo semplice. «Mi chiamo Julia e ho 20 anni, sono felice di accettare proposte. Sono interessata a partecipare a sfilate di moda, workshop, lookbook e pubblicità». Sulla pagina ha anche postato decine di immagini che, secondo quanto afferma, sono state scattate in diverse sessioni fotografiche nel 2019.

Maddie McCann, la ragazza polacca chiede il test del Dna: «Sono io»