Voleva solo provare di essere Maddie McCann, ma Julia W. potrebbe aver scoperto di essere malata di leucemia. I medici infatti, le hanno chiesto ulteriori analisi. Dopo alcune dichiarazioni clamorose, colei che sosteneva – fino a poco tempo fa – di essere Maddie McCann continua a far parlare di sé. Julia sostiene che non sarebbe la «figlia biologica» dei suoi genitori. Si è quindi sottoposta a test del Dna per provare che in realtà è Madeleine McCann, la bambina rapita nel maggio 2007. Nel frattempo, la donna è fuggita dal suo paese d'origine, la Polonia. Julia avrebbe ricevuto pesanti minacce di morte. Ora vive con la medium Fia Johansson negli Stati Uniti, la quale ha fatto sapere che «Julia non si è mai sentita così amata». Una storia complessa e piena zeppa di incongruenze.

APPROFONDIMENTI Maddie McCann, chi è Julia Maddie e la ragazza polacca Maddie McCann, la ragazza polacca chiede il test del Dna: «Sono io». Il naso, il mento e quel segno sull'occhio destro

Maddie e Julia, il cancro e le minacce

Le analisi del sangue di Julia hanno rivelato una possibile grave patologia. Secondo le dichiarazioni di Fia Johansson al The Sun, Julia potrebbe essere malata di cancro. Gli esami infatti, riportano valori non nella norma e i medici hanno parlato di «alti rischi di leucemia». Ulteriori analisi nei prossimi giorni dovrebbero determinare se Julia sia malata o meno. «Ha avuto un'infanzia trascurata e ha subito molti abusi», ha spiegato la Johansson. «La sua salute è pessima, ha un brutto asma e le fanno male le ossa. Anche i suoi esami del sangue sono anormali, il mio medico qui negli Stati Uniti sta facendo degli accertamenti per stabilire se abbia o meno la leucemia, stiamo aspettando i risultati. E se ha bisogno di cure, faremo in modo che le riceva», ha concluso la medium. Gli esami del sangue sono stati richiesti separatamente da quelli del Dna, proprio per la condizione di «fragilità» della paziente, ha fatto sapere la medium che nel frattempo è diventata anche la sua manager.

Woman claiming to be Madeleine McCann may have cancer https://t.co/PtUvpHBbjk pic.twitter.com/e10P55DuKH — New York Post (@nypost) March 16, 2023

LA VICENDA - Il 3 maggio 2007, i genitori di Maddie McCann erano in vacanza in un resort a Praia da Luz, in Portogallo. Nella sua stanza, la piccola Maddie, allora 4 anni, dormiva serenamente. Ma quando i genitori tornarono, Madeleine era scomparsa. Un caso che va avanti da più di 15 anni.

Intanto, qualche settimana Julia aveva creato profili social con su scritto: «Sono Madeleine McCann, scomparsa dal 2007». Julia aveva poi caricato foto come presunte prove, mettendosi a confronto con Maddie su Instagram e TikTok. Mentre alcune persone pensavano che fosse del tutto possibile che Julia potesse essere la ragazzina scomparsa, altri l'hanno minacciata pesantemente, tanto da spingerla a emigrare velocemente negli Usa. Come scrive il quotidiano britannico "Daily Star", si dice che lì abbia «trovato la serenità». Pochi giorni fa Julia aveva mostrato alcune "prove": una macchiolina nell'occhio destro - Maddie ne aveva una - e una voglia sulla gamba. Ma gli inquirenti (e i genitori della bimba in particolare) sono ancora molto scettici. Julia aveva anche tirato in ballo delle frasi pronunciate dalla nonna sulla sua famiglie. Frasi poco chiare, ad essere sinceri.

Maddie McCann e la ragazza polacca, i genitori della 21enne rompono il silenzio: «Ha sempre voluto essere famosa»

Ad oggi non c'è traccia di Maddie, ma i genitori non hanno perso la speranza che la figlia sia ancora viva. Gli inquirenti la vedono diversamente. Credono che Christian B. l'abbia uccisa. Al momento della scomparsa di Maddie, l'uomo viveva in Algarve. Poco dopo si dice che sia fuggito in Germania. Attualmente è in carcere per aver stuprato una donna di 72 anni. E gli inquirenti sono abbastanza sicuri che abbia commesso «altri reati sessuali».

La scomparsa di Maddie McCann quasi 15 anni fa è uno dei più grandi misteri della recente storia criminale. Non è ancora sicuro chi abbia rapito la piccolina. Secondo il documentario "Suspicious in the Maddie Case – Who is Christian B.?" sulla tv di Spiegel, sono apparsi indizi importanti. La tv ha parlato esclusivamente con amici e compagni del sospettato. Nel processo sono state acquisite nuove prove sull'uomo, che potrebbe aver commesso il crimine che ha scosso il mondo.