Maddie McCann, la procura tedesca: «È morta, dobbiamo solo ritrovare il corpo»

Maddie McCann è morta ma il corpo non è stato ritrovato. Lo ha detto a Sky News il procuratore tedesco Hans Christian Wolters che indaga sulla scomparsa di Madeleine, la bambina britannica scomparsa il 3 maggio 2007 in una località turistica del Portogallo, quando aveva 3 anni. «Abbiamo elementi, di cui non possiamo parlare, che vanno nella direzione della morte di Madeleine, ma non abbiamo il corpo».

Maddie McCann, il pedofilo sospettato disse: «È morta. Puoi far scomparire il cadavere dandolo in pasto ai maiali»

Maddie, il pedofilo tedesco indagato per la scomparsa di altri due bambini

Il magistrato ha spiegato che la polizia ha bisogno informazioni su dove abbia vissuto il nuovo sospettato (il 43enne tedesco Christian Brueckner), in modo da poter cercare il corpo. Wolters ha di fatto confermato quanto era già emerso nei giorni scorsi, e cioè che la piccola Maddie fosse morta. «Dopo tutte le informazioni che abbiamo ottenuto, la ragazza è morta. Non abbiamo informazioni sul fatto che sia viva».



Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA