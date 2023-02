Crede «veramente» di essere Madeleine McCann: tanto da aver pubblicato una foto di quando era bambina per fare un confronto: ora esperti e investigatori si spaccano e valutano la sua storia. Julia Wendell, che viene dalla Polonia ma ora vive in Germania, sostiene di aver iniziato a sospettare di poter essere Maddie «qualche mese fa» dopo aver sentito "qualcosa" di particolare da sua nonna, così ha aperto l'account Instagram @iammadeleinemcann nel tentativo di ottenere delle risposte. La 21enne da allora ha condiviso vari scatti di se stessa che, secondo lei, mostrano una sorprendente somiglianza con Madeleine – scomparsa durante una vacanza in famiglia a Praia da Luz, in Portogallo nel 2007 – e i suoi genitori, Kate e Gerry McCann.

In una storia social, Wendell ha condiviso due immagini della sua prima infanzia e dice che appena possibile vuole un «test del DNA per dimostrare che sono io».

Entrambe le foto sembravano mostrare la giovane donna da bambina: una è stata scattata in una culla mentre un'altra la mostrava seduta a un tavolo da pranzo con la famiglia. Le foto sono scattate da lontano e quindi il suo viso è difficile da distinguere. Wendell ha detto che «non vede chiaramente i volti» e ha aggiunto di volere un test del DNA, sia per mettere a tacere la sua teoria, sia per dimostrarlo. «Ho parlato con mia nonna», ha sottotitolato sotto le foto.

«Le ho chiesto il DNA dei miei genitori e lei mi ha detto che non sa se saranno d'accordo». Questa non è la prima volta che Wendell condivide foto e presunte prove della sua “relazione” con i McCann. Ha anche spiegato che la famiglia l'aveva avvicinata chiedendole un test del DNA, ma questo non ci sono conferme. Finora la campagna Met Police e Find Madeleine sono rimaste entrambe in silenzio sulle affermazioni di Julia, suggerendo che non vengono prese sul serio «dalle forze dell'ordine».

Ma sui social media, le persone iniziano a pensare che potrebbe esserci del vero nella sua storia. «Chiamatemi pazza, ma penso che quella ragazza potrebbe essere Maddie... la polizia dovrebbe almeno controllare le sue affermazioni», ha scritto una donna su Twitter. Un altro ha aggiunto: «Perché non fanno semplicemente il test del DNA e lo scoprono? La sua storia corrisponde sicuramente in alcune parti». E su TikTok, una conduttrice del podcast sul vero crimine noto come “People Are The Worst” ha detto la sua.

«Hanno caratteristiche fisiche simili, il loro mento e il loro naso, ma soprattutto lo stesso segno sull'occhio destro, anche se Julia dice che il suo è un po' sbiadito quando è diventata adulta», ha detto la conduttrice in un video che ha totalizzato più di 12 milioni di visualizzazioni, riferite al coloboma di Madeleine all'occhio destro, una condizione molto rara che Julia sembra condividere. «L'unica cosa è che Julia ha 21 anni; Madeleine ne avrebbe 19 a questo punto». Una fonte vicina ai McCann aveva fatto sapere al Daily Star: «La famiglia non sta correndo rischi, è disposta a seguire a tutte le piste».