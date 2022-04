«Maddie McCann è sepolta in questo bosco», la rivelazione della chiaroveggente: «Ecco la mappa»

«Maddie McCann è sepolta in Algarve». Un chiaroveggente che si dice abbia risolto quattro casi di persone scomparse quest'anno afferma che la bimba inglese di 3 anni scomparsa in Portogallo, mentre i suoi genitori cenavano con gli amici in un bar di tapas nelle vicinanze, è stata uccisa ed è sepolta a pochi metri da dove non è stata più ritrovata. Michael Schneider ha rivelato quelle che secondo lui sono le coordinate della mappa dove crede che verranno trovati i resti della bimba britannica. Maddie sarebbe sepolta in una macchia a 20 minuti di auto dal resort.

Il luogo dove sarebbe sepolta

Le foto aeree mostrano che il luogo remoto è boscoso e circondato da terreni agricoli con pochissime case nelle vicinanze. La scorsa settimana la polizia ha interrogato il pedofilo tedesco Christian Brueckner sulla scomparsa di Madeleine all'interno del carcere dove sta scontando una condanna a sette anni per aver violentato una donna di 72 anni nello stesso resort dell'Algarve. Brueckner, 44 anni, ha rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda sebbene in precedenza avesse negato qualsiasi coinvolgimento. Il chiaroveggente ha detto: "Penso e ho avuto la chiara intuizione che Maddie sia morta e che sia stata uccisa da un pedofilo Vedo Maddie sepolta e posso dare coordinate precise al metro».

La chiaroveggente ha cercato di aiutare la polizia a risolvere il caso fornendo in precedenza una posizionea sei miglia dal punto in cui è stata vista l'ultima volta. Ora afferma di aver trovato il luogo preciso vicino al villaggio di Odiaxere. Michael ha detto che trova persone scomparse guardando una loro foto e chiedendo a Dio se sono vive o morte. Quindi passa il dito su un atlante o su Google Maps fino a quando non viene guidato nel punto in cui si trova la persona scomparsa.

Non è la prima volta che Odiaxere viene nominata come un possibile luogo in cui potrebbe trovarsi il giovane. Due mesi dopo la sua scomparsa, la polizia portoghese ha indagato su una lettera anonima pubblicata su un quotidiano olandese in cui si affermava che Madeleine era stata sepolta sotto le rocce nel villaggio. Secondo i rapporti, Michael ha condotto la polizia al corpo di una donna su un albero in Germania e ha aiutato a localizzare i resti della coppia assassinata in Italia.