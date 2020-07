Maddie McCann, il sospettato indagato anche per la scomparsa di un altro bambino nel 1995

Christian Brueckner, uno dei sospettati nel caso della scomparsa della piccola Madeleine McCann, è ora indagato dalla polizia olandese anche per la sparizione di un altro bambino avvenuta nel 1995. Si tratta di Jair Soares di sette anni, che è stato visto per l'ultima volta in un spiaggia del paese vicino alla città di Monster.

Funzionari olandesi ritengono che ci siano diverse somiglianze tra i due casi, quindi hanno chiesto il sostegno delle loro controparti tedesche per determinare la posizione di Brueckner nelle sparizioni.



Jaïr Soares (7) is de enige die ze nooit terugvonden, Nederlandse politie brengt zaak onder de aandacht in Duitsland https://t.co/Yh2udGaSM8 pic.twitter.com/eSsdwYPuzM — HLN.BE (@HLN_BE) July 22, 2020

Il piccolo Jair era andato a comprare delle patatine in un momento in cui i suoi genitori erano lontani, da allora del minore non si sono più avute notizie. La possibilità di un collegamento tra i casi Soares e McCann è stata sollevata per la prima volta il mese scorso.

Un portavoce della polizia olandese ha confermato che l'intenzione di scambiare informazioni con la Germania ha già portato all'apertura di un fascicolo, secondo quanto riferito dal Daily Mail.

Gli agenti proveranno a ricostruire i movimenti dell'uomo in quel momento, per determinare se si trovava nella zona in cui Jair è scomparso. Si ritiene che Brueckner sia responsabile di altre sparizioni e omicidi di minori.

