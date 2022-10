Maddie McCann, il principale sospettato del rapimento della bambina ora è accusato anche di abusi sessuali

Maddie McCann - Tre accuse di stupro grave e due di abusi su minori. Sono le nuove denunce che pendono sul capo di Christian Brueckner, il 45enne tedesco ritenuto dalla polizia l'autore del rapimento e dell'omicidio della piccola Madeleine McCann (Maddie McCann). La bimba britannica era scomparsa il 3 maggio 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in un resort a Praia de Luz, nella regione portoghese dell'Algarve. Le nuove accuse non sono collegate con il caso di Maddie, ma riguardano comunque reati commessi in Portogallo.

Le nuove denunce

Brueckner, che è attualmente in carcere per droga in Germania, ha vissuto nella zona di Praia de Luz fra il 1995 e il 2007, e in quel periodo, secondo l'accusa avrebbe commesso i nuovi reati, rapito e ucciso Maddie. L'uomo viveva di furti in alberghi e resort, ed è già condannato per lo stupro di una turista americana di 72 anni nell'Algarve.

Al momento della sua scomparsa la bambina stava per compiere quattro anni e i genitori non hanno mai smesso di cercarla.