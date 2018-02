Maddie, le ricerche proseguono a carico dei genitori: ecco quanto pagheranno

Venerdì 9 Febbraio 2018, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 12:43

Dopo quasi undici anni di vane speranze e buchi nell'acqua, le ricerche dipotrebbero interrompersi presto. Scotland Yard, la polizia britannica, che si è occupata delladella bimba durante una vacanza innel 2007, dopo aver speso più di 11 milioni di sterline (oltre 12 milioni di euro), ha infatti comunicato ai genitori di, Kate e Gerry, che i fondi garantiti dureranno solo per altre sette settimane. Per questo motivo, i due coniugi 49enni hanno deciso di affidarsi aper continuare a cercare la figlia.LEGGI ANCHE ---> Maddie McCann, la brutta notizia per i genitori: ecco cosa è successo​ LEGGI ANCHE ---> Maddie, svolta nelle indagini: caccia alla "donna in viola", è una 58enne bulgara Come riporta il Mirror , Gerry e Kate McCann hanno annunciato di avere a disposizione una cifra pari a(quasi 900mila euro) per poter continuare le. Si tratta di soldi ottenuti attraverso donazioni in tutti questi anni, a cui però vanno decurtate 65mila sterline (oltre 73mila euro) per pagare le spese legali di un processo contro un ex investigatore portoghese che aveva accusato i genitori di Maddie di aver ucciso per sbaglio la figlia e di aver nascosto il cadavere.LEGGI ANCHE ---> Maddie McCann, ex detective del caso morto in circostanze sospette: trovato in casa agonizzante In termini legali, l'aver dato vita alla fondazione Madeleine consente a Gerry e Kate di continuare, in via del tutto privata, a continuare la loro figlia. La piccola Maddie aveva appena tre anni quando sparì, nel maggio 2007, da, dove si trovava in casa mentre i genitori stavano cenando fuori, in un ristorante della zona. Oggi dovrebbe avere quasi 15 anni.