Maddie, un giardino di Hannover perquisito dalla polizia: il corpo della bambina potrebbe essere lì

Il caso Maddie McCann, la bambina scomparsa durante una vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007, potrebbe essere a una svolta. Un giardino ad Hannover è stato perquisito con l'utilizzo di una escavatrice, su mandato della procura di Braunschweig. A riportarlo è il giornale tedesco Hannoversche Allgemeine Zeitung. Quale sia la relazione tra la perquisizione e il sospetto omicida Christian Brueckner non è stato reso noto dalla polizia, riferisce il tabloid. Brueckner è al momento in custodia cautelare nel carcere di Kiel, nel Nord della Germania.



German police investigating the disappearance of Madeleine McCann are searching an allotment near Hanover, prosecutors have told local media.

Footage from the scene shows heavy machinery being used.

More on this story here: https://t.co/PEAjNhDVyC pic.twitter.com/5CzcLn9nQl

