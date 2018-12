Maddie, il messaggio commovente dei genitori: «Per noi Natale non è più lo stesso»

Venerdì 28 Dicembre 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2018 16:53

«Le ricerche diandranno avanti finchè non avremo trovato la verità». È laCressida Dick. Una dichiarazione importante che arriva in un momento delicato, dopo che i fondi per proseguire l'inchiesta erano stati messi in discussione, e dopo che si sono fatte largo nuove ipotesi sulla scomparsa di Maddie. Grazie a questi nuovi fondi, che erano stati messi a lungo in discussione, la speranza di ritrovare Maddie torna a crescere. Senza, ogni possibilità di ritrovarla sarebbe definitivamente tramontata.Il fatto che i fondi per proseguire le indagini siano stati rinnovati è una grande spinta per i genitori di Maddie e per tutti quelli che vogliono fare luce su questa vicenda, per tenere alta la speranza. La polizia ha messo a disposizione 150,000 £ per proseguire le indagini almeno fino ad aprile dell'anno prossimo.Cosa che ha sollevato le critiche di un'ala della polizia, che ha commentato che questi soldi avrebbero potuto essere usati per questioni più "urgenti". Il capo della poliziaha detto che capisce le perplessità, ma la vicenda di Madeleine è troppo importante per essere messa da parte.«Seguo questa indagine da quando è nata e so tutto il lavoro che c'è stato dietro - ha detto la Dick - capisco che qualcuno la pensi diversamente, ma sono convinta che sia giusto continuare con le indagini, fino a quando giungano alle relative conslusioni».Le parole della Dick sono state di grande sostegno per i genitori di Maddie, che nel loro messaggio di auguri natalizi, rivolto a tutte le persone che gli sono di supporto, hanno raccontato come il dolore per la scomparsa della loro piccola diventi ancor più lacerante sotto le feste di Natale.«Le vacanze di Natale non sono più le stesse da quando lei non è più con noi. Madeleine dovrebbe essere qui e noi dovremmo festeggiare con lei- hanno scritto Kate e Jerry - ma vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sostengono e che ci aiutano ad andare avanti».«Le indagini sono ancora in corso - concludono i genitori di Maddie - e la nostra speranza di ritrovarla è ancora viva».Kate e Jerry hanno poi espresso la massima fiducia nelle forze dell'ordine e hanno detto di essere convinti che il mistero del rapimento della loro piccola è vicino a una risoluzione.