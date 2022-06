Rebah Madjer rischia un anno e mezzo di carcere: il "tacco di Allah" accusato di corruzione

Rebah Madjer rischia un anno e mezzo di carcere. L'ex calciatore, vincitore della Coppa dei Campioni con il Porto nel 1987, è accusato di corruzione. Il tribunale di Algeri ha chiesto per lui 18 mesi di reclusione e una multa di 100 mila dinari (pari a 640 Euro).

L'agenzia nazionale per l'editoria e la pubblicità (un ente governativo responsabile della distribuzione di annunci pubblicitari sui giornali), si era costituita parte civile contro «Il Tacco di Allah», insieme a Ibrahim.M, uno dei suoi partner nel quotidiano Al-Balagh ('L'annunciò), di cui era proprietario durante l'epoca in cui il paese era guidato dal defunto Abdelaziz Bouteflika. L'agenzia nazionale dell'editoria e della pubblicità ha chiesto il risarcimento del danno per un importo di 4 milioni di dinari (25.641 euro).

Chi è Madjer

Per Rabah Madjer le accuse formalizzate sono frode, furto d'identità, false dichiarazioni e falsificazione. Calciatore, e poi allenatore anche della nazionale algerina, l'ex campione aveva beneficiato illegalmente, secondo l'accusa, di pubblicità dell'Agenzia algerina per l'editoria e la pubblicità. Madjer è conosciuto per il suo famoso gol di tacco con il Porto nella finale della Coppa dei Campioni nel 1987, che gli valse il soprannome «Il Tacco di Allah». Con la nazionale nel 1990 Madjer aveva poi vinto la Coppa d'Africa organizzata dall'Algeria. L'ex calciatore era anche vicino all'entourage dell'ex Presidente Bouteflika, rovesciato da una rivolta popolare nell'aprile 2019, e in particolare a suo fratello, Said, attualmente in prigione con l'accusa di corruzione.