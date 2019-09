Parto gemellare a 74 anni, mamma in terapia intensiva: «Condizioni non migliorano»

Erramatti Mangayamma, 74, and her husband Sitarama Raja Rao, 82, are in intensive care following the birth of their twin girls.https://t.co/QMVfHYD2H4#India pic.twitter.com/g5KuUVgTBH — Gulf Daily News (@GDNonline) September 15, 2019

Domenica 15 Settembre 2019, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 18:55

La mamma più vecchia del mondo è ancora in terapia intensiva., 74enne indiana , diventata famosa per aver partorito qualche giorno fa le sue, è ricoverata e non sembra riuscirsi a riprendere dallo stress del parto. La donna e suo marito, di 78 anni, hanno messo al mondo due bambine con la fecondazione assistita dichiarandosi di non aver mai perso la speranza di diventare genitori. Sposati dal 1962 hanno provato tutta la vita ad avere dei bambini, che però non sono mai arrivati.Quando la loro vicina, piuttosto in là con l'età, è riuscita ad avere un bambino , hanno scelto anche loro di tentare la fecondazione assistita ecome mamma più anziana del mondo. Un record che però ha fatto molto discutere e che biologicamente parlando ha avuto le sue conseguenze. La donna, seguita costantemente per tutta la gravidanza, dopo il parto è stata ricoverata in terapia intensiva e per ora le sue condizioni non sembrano migliorare. I bambini, che sono stati affidati a una coppia di parenti, sono ancora in ospedale, ma sono stabili e la loro salute migliora di giorno in giorno.