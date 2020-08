Coronavirus, madre in terapia intensiva non sa della morte del figlio: è annegato mentre faceva il bagno

Tragedia familiare in Inghilterra, dove lo scorso 31 luglio - definito già "il giorno più caldo dell'anno" - il 18enne Muhammad Bilal Zeb è morto per annegamento mentre nuotava nei pressi delle Linton Falls. Il ragazzo, di Bradford, si era sposato solo 5 settimane fa, mentre sua madre è in coma a causa del coronavirus, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Manchester.

LEGGI ANCHE Giulianova, «Ha soltanto un raffreddore»: ma il piccolo Liam muore a soli 16 mesi

Ne danno notizia i media inglesi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il tentativo di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare per Muhammad, morto prima dell'arrivo dell'ambulanza. La madre del ragazzo, ancora ricoverata in ospedale, non è a conoscenza della morte del figlio. Gli inquirenti, per il momento, attribuiscono alle alte temperature la causa dell'annegamento del 18enne.

Mother in coma with Covid has no idea son drowned in Yorkshire Dales river on hottest day of the year https://t.co/t2JiIb3T7Z — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 7, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA