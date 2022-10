Lui, 21enne, non accettava la rottura con una donna sposata di 45 anni, ed era arrivato a minacciarla di divulgare video intimi. Ma la figlia della donna, Mahek Bukhari, star di TikTok di 23 anni, ha organizzato un agguato per ucciderlo.

Saqib e il suo amico Mohammed Hashim Ijazuddin, entrambi 21enni sono morti andando fuoristrada con l'auto nella strada A46 a Leicester (Gran Bretagna). Non è stato un incidente: un'auto li ha inseguiti e speronati, come dimostra la chiamata di aiuto disperata fatta dal conducente alle forze dell'ordine. Per il loro omicidio sono imputate 8 persone, tra cui Mahek Bukhari, la 23enne star di TikTok e sua madre Ansreen (ex amante di Saquib).

Ricatto porno dopo amicizia social

Il ricatto: se mi lasci divulgo i video

La 23enne ha raccontato che Saquib aveva avuto una relazione con sua madre, Ansreen Bukhari, 45 anni. Il ragazzo non ha accettato la fine della relazione e ha cominciato a minacciare la donna e a fare revenge porn. Ha chiesto tremila sterline minacciando di divulgare un video intimo e inviarlo al marito di lei.

La figlia di lei, Mahek ha promesso in un video che avrebbe fatto saltare in aria i ragazzi: "Non saprà che giorno è".

L'incidente e la chiamata

Saquib e il suo amico sono morti sul colpo quando la loro Skoda Fabia ha colpito un albero ad alta velocità sulla A46 a Leicester. Una telefonata alla polizia svela cosa è accaduto pochi secondi prima: "Sono seguito da due veicoli. Stanno cercando di speronarmi fuori strada. Stanno colpendo il retro dell'auto molto velocemente. Sarò speronato fuori strada. Ho bisogno di aiuto e sono in pericolo, stanno cercando di uccidermi". Poco dopo si sente un urlo e lo schianto.

Il processo

Mehek è accusata di omicidio e di omicidio colposo insieme a sua madre Ansreen e all'amica Natasha Akhtar, 22 anni. Insieme a lei saranno processati anche Raees Jamal, 22, Rekan Karwan, 28, Mohammed Patel, 20, Sanaf Gulammustafa, 22 e Ameer Jamal, 27.

Il cellulare di Saqib è andato distrutto nell'incendio, ma la polizia è riuscita a recuperare i dati da iCloud e ha potuto avere le prove che il 21enne e la 45enne avevano una relazione.

