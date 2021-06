Sudafrica, prova a vendere i gemelli per procurarsi la droga: arrestata madre tossicodipendente

Avrebbe venduto i suoi gemelli appena nati per procurarsi il denaro e soddisfare la sua tossicodipendenza. È successo in Sudafrica, dove una madre è stata arrestata insieme ad altre due persone a Kariega, nella provincia del Capo Orientale, con l'accusa di aver tentato di offrire i suoi figli in cambio di soldi. La donna, riportano i media locali, è una tossicodipendente e aveva bisogno di procurarsi la droga. Come spiega Yolisa Mgolodela, portavoce della polizia, i gemelli di cinque giorni sono stati subito portati in ospedale perché «disidratati e gravemente malnutriti». I sospetti dovrebbero comparire in tribunale lunedì per difendersi dalle accuse di traffico di esseri umani.

«Al momento delle dimissioni dall'ospedale verranno portati in un luogo sicuro - spiega la polizia -. Si presume che il potenziale acquirente avrebbe dovuto pagare 50 Rand al giorno alla madre dei gemelli per soddisfare la sua tossicodipendenza. In più il presunto acquirente avrebbe fatto domanda per una borsa di studio per bambini e avrebbe dato una parte alla madre dei gemelli su base mensile».