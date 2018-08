Giovane madre sopravvive a un incidente: si rimette in auto e muore in un secondo schianto

Martedì 21 Agosto 2018, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando sabato è uscita praticamente illesa da unautomobilistico ha pensato che evidentemente non era ancora la sua ora. Si sbagliava: il destino stava solo facendo le prove generali e le aveva dato un avvertimento. Superato velocemente lo choc,, ventenne di Belleek, in Irlanda, madre di un bimbo, ha tirato un sospiro di sollievo e come se nulla fosse si è preparata per il suo ultimo sabato sera, addirittura sfidando la sorte: nonostante poche ore prima avesse avuto un incidente si è messa in macchina con altre cinque persone su una Peugeot 306. Per il suo ultimo viaggio.Intorno alle 3.30 di notte, su quell'auto stipata oltre il consentito, tutti e sei sono andati a schiantarsi contro un muro nel villaggio balneare di Bundoran: in quattro sono stati catapultati fuori, gli altri due sono rimasti feriti all'interno. Quando i soccorritori sono arrivati si sono trovati di fronte a una scena apocalittica: Shiva e il suo coetaneo Conall McAleer, ventenne anche lui, erano morti, gli altri quattro feritii, due dei quali in fin di vita. Il sorriso splendente di Shiva, che tutti descrivono come una ragazza adorabile, si è spento per sempre dopo l'ultima serata spensierata della sua vita, gentile omaggio del destino che, "graziandola" nell'incidente di Dolegan, aveva semplicemente rinviato il suo appuntamento con lei.La tragedia di domenica notte ha riportato l'attenzione sul problema dei tanti giovani che nel weekend tornano a casa a tarda ora ubriachi e sempre più spesso a bordo di auto sovraccariche di persone: un fenomeno crescente, che provoca un gran numero di incidenti e di vittime e che in Irlanda ha già fatto scattare l'allarme rosso.