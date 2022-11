Spagna, strage a un matrimonio gitano: 4 morti e 4 feriti gravi

#SUMMA112 confirma esta madrugada el fallecimiento de cuatro personas tras ser atropelladas en la avenida de la Constitución en #TorrejondeArdoz.



Las circunstancias en las que se ha producido el suceso están siendo investigadas por @policia. pic.twitter.com/avDX9jNGoR — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 6, 2022



Madrid ha vissuto una mattinata di terrore quando un uomo ha investito una folla di invitati che partecipava a un matrimonio. Il bilancio del gesto è drammatico: quattro morti e quattro feriti gravi.

La celebrazione del matrimonio, con circa 250 invitati, si è svolta nella città madrilena di Torrejón de Ardoz, durante la quale è scoppiata una rissa tra gli invitati.

Nel bel mezzo dei festeggiamenti per le nozze tra due giovani appartenenti a due famiglie di etnia gitana, sono arrivate diverse persone che non erano state invitate al ricevimento. Secondo le prime indagini della polizia, come riporta El Mundo, tre uomini hanno fatto irruzione nel locale, il ristorante El Rancho, e hanno provocato una discussione, durante la quale, un'auto con tre occupanti - un padre accompagnato dai suoi due figli - ha investito parte dei presenti, uccidendo quattro persone - una donna di 66 anni e tre uomini di 68, 37 e 17 anni, tutti spagnoli -, e provocando il ferimento di altre quattro.

I feriti gravi sono «una donna di 31 anni con un grave trauma cranico, intubata e trasferita all'ospedale di Torrejón; un uomo di 50 anni, con una frattura alla gamba e ricoverato all'ospedale di Coslada; un altro di 43 anni, con grave trauma cranico e frattura alla gamba, che è stato trasferito all'ospedale Gregorio Marañón, e una donna di 30 anni, che è stata ricoverata all'ospedale La Princesa», come riporta la stampa locale.

L'auto è fuggita, ma è stata subito intercettata poco dopo dagli agenti di un paese vicino. I tre, sarebbero sospettati sarebbero un uomo di 35 anni e i suoi due figli, di 15 e 16 anni.

Secondo il quotidiano El Mundo, che cita le notizie riferite dai familiari, il nipote diciottenne dell'autista in passato avrebbe avuto una relazione con Sónia, la sposa, e questo potrebbe essere il motivo all'origine del gesto criminale.