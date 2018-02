Maduro e il maglione Lacoste, Venezuela indignato: «Costa quanto 147 stipendi». Bufera dopo il tweet

Ha scatenato indignazione nella popolazione del Venezuela il 'look' del presidente Nicolas Maduro, che in occasione di un video messaggio su Twitter per il carnevale, ha indossato un maglione di marca Lacoste del costo di 155 dollari. Lo riporta Infobae. Il video ha scatenato le proteste sulla rete.



Il maglione della polemica è un vero lusso per i venezuelani. Non solo non possono comprarlo perché in Venezuela non è in vendita, ma anche se fosse disponibile nel Paese, un cittadino dovrebbe pagare l'equivalente di 147 salari minimi per comprarlo.

#EnVivo 📹 | Lanzamiento del Festival Recreativo y Deportivo Carnavales 2018 | Somos un país feliz, nuestros carnavales son la tradición de todo un Pueblo https://t.co/oVqRgK1QfC — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 febbraio 2018

Il Venezuela è entrato tecnicamente nell'iperinflazione alla fine dello scorso anno, superando la soglia del 50% dell'inflazione mensile. I venezuelani vivono da anni in una forte crisi a causa della quale non hanno abbastanza denaro per comprare cibo, ma anche se lo avessero non avrebbero facile accesso agli alimenti a causa della carenza estrema di prodotti. Secondo la società Datanalisis, il Venezuela soffre infatti di una mancanza dell'80% dei prodotti di base a causa della profonda crisi economica aggravata dalla caduta del prezzo del petrolio, sua unica fonte di reddito.

Venerdì 9 Febbraio 2018, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 21:07

